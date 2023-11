PlayStation Portal, la recensione dell'accessorio per giocare in remoto con PS5

Ma quello che fa, lo fa davvero bene? Questo è tutto un altro discorso ed è qui che si incastra la nostra recensione di PlayStation Portal che cercherà in tutti i modi sia di togliervi qualsiasi dubbio sulle effettive capacità e funzionalità di questa macchina, sia di farvi capire se c'è qualche elemento critico nella sua messa in opera. E dopo un intenso weekend passato in compagnia della nuova creatura di Sony, ci sentiamo più che in grado di raccontarvi il nostro punto di vista.

PlayStation Portal nasce con l'obiettivo di fare una cosa soltanto: permettere di giocare in remoto, che sia dentro che fuori casa, ai giochi installati sulla sua propria PlayStation 5 . Niente funzioni multimediali, niente accesso al sistema operativo per installare qualcos'altro o svolgere interazioni da power user, nessuna funzionalità speciale o caratteristica esclusiva, nessun orpello che potesse aumentare il cartellino del prezzo oltre una soglia che può già appare critica agli occhi di molti.

Non abbiamo mai fatto segreto della parabola disegnata dalla nostra considerazione nei confronti di PlayStation Portal. Dall'evidente senso di incomprensione in occasione dell'annuncio di un accessorio di siffatte capacità, siamo giunti nel tempo e quando ormai mancavano pochissimi giorni al suo lancio sul territorio mondiale, alla piena accettazione di questo dispositivo. Un accessorio che, non solo evidenzia la capacità di Sony di mettere a fuoco e poi sfruttare le esigenze e i desideri del mercato, ma si fa forte di questa comprensione puntando alla massima specializzazione possibile, che è poi quello che ha reso famosi e vendutissimi gran parte dei gadget di cui ci circondiamo oggigiorno.

Caratteristiche tecniche

Questa è PlayStation Portal

Della componentistica interna di PlayStation Portal sappiamo davvero pochissimo: in tutte queste settimane Sony ha completamente tenuto all'oscuro i potenziali acquirenti di gran parte delle caratteristiche tecniche che potrebbero determinare prestazioni e capacità della macchina, puntando invece sulle sue dotazioni più evidenti e su quelle che poi, diciamocela tutta, sono gli aspetti più vistosi e importanti per il consumatore finale.

Proprio per questo motivo, non abbiamo purtroppo informazioni sul processore che potenzia questo dispositivo, che sia uno Snapdragon o un Mediatek o magari addirittura un chip di qualche produttore meno conosciuto, così come non abbiamo dettagli in merito alla quantità e tipologia di memoria RAM installata a bordo, oppure sulla capacità della batteria installata all'interno della scocca. Sarà nostra premura aggiornare questa recensione, man mano che queste informazioni diventeranno disponibili grazie ai primi teardown. Allo stesso tempo però, abbiamo un quantitativo di informazioni sufficienti in merito allo schermo e ovviamente agli elementi distintivi di questo accessorio.

Partiamo proprio dal display che è poi, in concreto, la metà del valore di PlayStation Portal. Si tratta di un 8 pollici di tipo LED IPS con capacità touch, una risoluzione Full HD (1920 x 1080) e un refresh rate da 60 Hz capace di gestire flussi video che arrivano ai 60 frame per secondo. Non c'è supporto all'HDR e, purtroppo, non conosciamo i valori di luminosità che, così ad occhio, dovrebbero aggirarsi tra i 400 e i 600 nits. Le cornici del display sono asimmetriche e misurano circa 7 mm lateralmente e 5 mm sui bordi superiori e inferiori.

La qualità è indubbiamente buona sia in termini di contrasto che di resa dei colori, mentre non ci sentiamo pienamente soddisfatti in merito alla costanza della luminosità che presentava, almeno nel dispositivo a nostra disposizione, di bleeding sui bordi e gli angoli dello schermo: per intenderci quel fenomeno che comporta la presenza dell'alone della retroilluminazione nei contorni del display anche quando l'immagine da trasmettere è completamente nera. Nessuna scia o ghosting invece, ma è cruciale sottolineare in questa sede che la scelta di Sony è stata quella di montare una copertura del pannello lucida e molto riflettente, sulla falsariga di quanto è facile trovare sui tablet lanciati di recente sul mercato e questo può risultare molto fastidioso soprattutto all'aperto o in ambienti al chiuso bene illuminati.

Con PlayStation Portal è possibile giocare in remoto con tutti i giochi PS5 e PS4 installati sulla propria PlayStation 5

PlayStation Portal non offre alcuna capacità di storage visto e considerato che non si può installare alcun tipo di applicazione o gioco al suo interno: è in tutto e per tutto un prodotto dedicato al puro streaming e non implementa alcun tipo di funzionalità che potrebbe distrarre il suo utilizzatore da quest'unica funzionalità.

Sul fronte della connettività troviamo il supporto pieno al Wi-Fi in una versione non dichiarata da Sony ma, considerato il chip montato su PlayStation 5, è probabile che si tratti della versione 6. Completamente assente invece il Bluetooth che, in concreto, taglia fuori il supporto a qualsiasi cuffia e auricolare wireless con l'unica eccezione delle future Pulse Explorer (gli interessanti auricolari in-ear) e delle Pulse Elite (la versione corazzata delle classiche Pulse) che sono, per il momento, gli unici che supportano il PlayStation Link. Questo è il nuovo protocollo di comunicazione audio che Sony ha annunciato qualche mese fa e che rappresenta l'unica forma di collegamento senza fili per la trasmissione audio supportata da PlayStation Portal.

Scheda tecnica PlayStation Portal