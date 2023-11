Dragon Ball: il cosplay di Bulma di pamdroid18 è super in tutte le versioni del personaggio

Dragon Ball è un'opera immortale, così come il suo cast di personaggi che ancora oggi risultato tra i preferiti da impersonare dai cosplayer di tutto il mondo. Tra questi c'è anche pamdroid18 che ci propone non uno, ma ben 5 cosplay di Bulma, ispirate ai vari cambi di look del personaggio nel corso della saga.

Bulma non ha davvero bisogno di presentazioni, dato che si tratta di uno dei personaggi centrali di Dragon Ball, perlomeno prima dell'inizio della saga Z, dove il lato più avventuroso dell'opera ha lasciato maggiormente spazio ai combattimenti.

La storia ideata da Akira Toriyama si svolge nell'arco di decine di anni e dunque nel tempo, ad eccezione dei longevi saiyan, abbiamo visto il cast mutare e cambiare look spesso. Ad esempio, il primo degli scatti proposti da pamdroid18 si ispira alla Bulma della saga di Majin Bu che sfoggia un lungo vestito rosso e una sciarpa gialla, mentre in quelli successivi vediamo alcune varianti da Dragon Ball Super, l'apprezzatissima Bunny Bulma e persino la primissima versione del personaggio.