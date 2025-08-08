Marin Kitagawa da My Dress-up Darling ci porta al mare grazie al cosplay di Milaeri

My Dress-Up Darling è tornato con una seconda stagione dell'anime per la gioia degli amanti delle commedie e delle storie d'amore adolescenziali. Il tema alla base della storia sono i cosplay e ovviamente con l'arrivo dei nuovi episodi sono tantissime le rappresentazioni della protagonista Marin Kitagawa. Noi vi proponiamo quella balneare realizzata da Milaeri, perfetta considerando la stagione.

My Dress-Up Darling racconta l'incontro tra due mondi apparentemente opposti: quello vivace e sognante di Marin, una ragazza estroversa con la passione per il cosplay, e quello riservato e meticoloso di Gojō, un giovane timido ma sorprendentemente talentuoso nel cucito. Quando le loro strade si incrociano, nasce una collaborazione che va oltre ago e filo: Marin trova finalmente il modo di dare forma ai suoi sogni, mentre Gojō scopre il piacere di condividere la propria arte. E così, tra stoffe, risate e piccoli imbarazzi, prende vita non solo il sogno di Marin, ma anche un legame che, cosplay dopo cosplay, si fa sempre più profondo.