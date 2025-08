Nami da One Piece è radiosa nel cosplay firmato da mukha

One Piece continua a conquistare il mondo, dentro e fuori dallo schermo. Il leggendario manga e anime creato da Eiichirō Oda ha raggiunto nuove vette di popolarità, complice anche l'adattamento live action targato Netflix, di cui è in arrivo una seconda stagione il prossimo anno. Il fenomeno si riflette anche nel mondo del cosplay, dove i personaggi di One Piece continuano a essere tra i più gettonati. A questo proposito, oggi vi proponiamo l'ottimo cosplay di Nami realizzato da _mukha.

Per chi ha letto il manga ho visto l'anime o la serie live action di One Piece non serve certo un'introduzione per uno dei volti più iconici della ciurma di Cappello di Paglia. Fin dalle prime battute della storia, Nami si rivela un membro essenziale e navigatrice impareggiabile del gruppo, guidata da un sogno ambizioso: disegnare la mappa completa del mondo. Ma tra una rotta e l'altra, non disdegna di mettere le mani su qualche tesoro, sempre con astuzia.