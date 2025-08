Il cosplay di Momo Ayase da DanDaDan firmato Shirogane è perfetto anche in video

La seconda stagione della versione animata di Dandadan sta andando avanti confermando l'enorme successo già riscosso dalla prima, e con il ritorno in auge tornano alla grande anche le reinterpretazioni da parte delle cosplayer, come dimostra anche questo cosplay di Momo Ayase da parte di Shirogane, davvero perfetto anche in video.

Momo è la co-protagoniasta della strana storia della serie e si tratta di una liceale che si ritrova, suo malgrado, coinvolta in una serie di situazioni assolutamente folli, con continui incontri/scontri sovrannaturali fra alieni inquietanti e creature sovrannaturali.

D'altra parte, è una ragazza cresciuta con la convinzione che spiriti e poteri sovrannaturali esistano realmente e non siano solo frutto del folklore popolare, ma questa sua convinzione si trasforma in una vera e propria condizione di vita quando si ritrova a stringere amicizia con il bizzarro compagno di scuola Ken Takakura, il quale è invece particolarmente ossessionato dagli alieni.