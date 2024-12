Il cosplay di Momo realizzato da sawakatecos dall'anime Dandadan è perfetto in ogni dettaglio

Dandadan è uno degli anime più apprezzati dell'ultimo periodo - disponibile su Netflix in Italia - e anche il mondo del cosplay non ha sprecato l'occasione per dire la propria. In tanti stanno ricreando i propri personaggi preferiti, come ad esempio possiamo vedere con il cosplay di Momo realizzato da sawakatecos.

Momo Ayase è uno dei personaggi principali della serie anime Dandadan. È una liceale che - insieme a un compagno - deve scontrarsi con creature aliene e soprannaturali, che mettono i due giovani al centro di situazioni assurde. La ragazza credeva negli spiriti, mentre il giovane era convinto dell'esistenza degli alieni: nel mentre cercano di convincersi a vicenda che l'altro ha torto, i due scoprono di avere ragione entrambi.