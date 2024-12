Negli ultimi anni il team californiano si è dedicato allo sviluppo di Alien: Rogue Incursion (o "Alien: Incursione Ribelle", come appare scritto nella home di PlayStation 5) , un titolo VR dall'alto tasso di adrenalina disponibile a partire dal 19 dicembre su PC (Steam) e PlayStation VR2. I possessori di Meta Quest 3, invece, dovranno aspettare il 13 febbraio, giorno d'uscita di questa versione per il visore stand alone di Meta. Negli ultimi giorni abbiamo avuto modo di esplorare a fondo la stazione Gemini: un'odissea fatta di piombo e sangue acido, che non ci ha lasciati indifferenti e che siamo finalmente pronti a raccontarvi.

Giocando ad Alien: Isolation molte persone hanno inevitabilmente desiderato vivere le avventure di Amanda Ripley indossando un caschetto per la realtà virtuale. Una preghiera che Survios, team famoso per Creed: Rise to Glory e The Walking Dead: Onslaught , ha deciso di accogliere, almeno in parte.

Sin dal primo, storico, film datato 1979, gli spettatori di tutto il mondo sono rimasti affascinati dall'universo di Alien creato da Ridley Scott. Un universo che nel tempo si è espanso non solo attraverso nuovi film, ma anche tramite diverse opere trans-mediali, tra le quali spiccano senza dubbio i videogiochi. In mezzo ai numerosi titoli sviluppati negli ultimi anni, Alien: Isolation è senza dubbio il primo nome a balzare in mente quando si pensa a prodotti di qualità con protagonisti gli xenomorfi. Il merito di questo successo è dovuto alla straordinaria capacità dei ragazzi di The Creative Assembly nel catturare l'atmosfera delle pellicole e nel dare così vita a un'opera ricca di tensione, adrenalina e terrore.

Se ci sono comunque dei buoni momenti, è evidente che qualcosa non sia andato come previsto. Basti vedere il primo incontro con uno xenomorfo, al quale non viene dato particolare importanza e che viene "gettato in faccia" al giocatore, senza fargli assaporare la maestosità della creatura, visibile per la prima volta attraverso un caschetto VR. Se avete amato Alien: Isolation e sperate di trovare in Rogue Incursion la stessa qualità, resterete abbastanza delusi. Un'affermazione vera sia per quanto riguarda il comparto narrativo, che il puro e semplice game design.

La narrativa di Alien: Rogue Incursion ha però un altro grande problema: nonostante la trama sia stata costruita sulla scia dei vari film, non riesce mai a spaventare davvero il giocatore. È evidente la volontà degli sviluppatori nel voler mettere in piedi momenti di tensione, ma la natura action del gioco porta l'utente ad affrontarli con un approccio più vicino al disastroso Aliens: Colonial Marines , piuttosto che ad Alien: Isolation. Sì, perché in Rogue Incursion si spara tanto e spesso, crivellando di colpi decine e decine di xenomorfi, ma senza mai percepire neanche per un secondo la loro reale pericolosità. Al livello di difficoltà intermedio bastano pochi colpi per mandare a terra gli avversari, rendendo la nostra esplorazione di Gemini poco più di una semplice passeggiata.

Una volta indossato il nostro fidato PlayStation VR2, ci si imbatte rapidamente nella prima delusione del gioco. Il titolo che compare all'inizio della campagna, infatti, è accompagnato da "Parte 1", un'informazione mai condivisa dagli sviluppatori sinora. La trama di Rogue Incursion, infatti, è solo il primo episodio di una storia più grande , che continuerà in un non meglio precisato futuro. I ragazzi di Survios ci hanno garantito che la parte 2 è in piena produzione, ma è inevitabile provare un sincero fastidio una volta scoperto questo "dettaglio" sul progetto.

La storia di Alien: Rogue Incursion ci mette nei panni di Zula Hendricks, un ex-Colonial Marine che si trova suo malgrado sul pianeta Purdan insieme al suo fidato compagno sintetico Davis 01. Bastano pochi minuti per capire che sta accadendo qualcosa di strano. Sembra, infatti, che lo stabilimento Gemini sia stato attaccato da una miriade di xenomorfi, che hanno decimato qualsiasi forma di vita nel raggio di chilometri. Ma per quale motivo le creature aliene si sono diffuse in tutta la base? Quale segreto nasconde Gemini? Ma soprattutto: Zula riuscirà a trovare un modo per fuggire dal pianeta e fare ritorno a casa?

Come spesso accade negli sparatutto in prima persona a tinte horror, parte della narrativa viene portata avanti dai vari documenti reperibili nella mappa di gioco. Alien: Rogue Incursion fa grande utilizzo di questo stratagemma, ma non nel migliore dei modi. Capita spesso, infatti, di trovarsi di fronte a lunghi file di testo, scomodi da leggere con un visore addosso e con il pesante difetto di spezzare completamente il ritmo di gioco. Tra una sparatoria e l'altra, infatti, il giocatore non vuole spendere interi minuti per spulciare le mail mandate tra i precedenti abitanti dello stabilimento Gemini. Fortunatamente, però, i ragazzi di Survios hanno inserito anche altre tipologie di "documenti", alcune delle quali possono essere riprodotte via audio mentre si esplorano le varie aree. Una scelta più accurata e avremmo voluto vedere espansa a tutti i "documenti".

Stessa storia, stesso posto, stesse azioni

Alien: Rogue Incursion alterna sezioni più ragionate, dove è necessario trovare determinati oggetti per procedere nell'avventura, a scontri con gli xenomorfi. Per far fronte a questi letali avversari, possiamo inizialmente contare sul nostro fidato fucile a impulsi e su un potente revolver. Il primo è sicuramente più performante, ma necessita di essere impugnato a due mani e di un sapiente controllo del rateo di fuoco. Il secondo, invece, è perfetto per coloro che vogliono avere sempre una mano libera, ma non se la sentono di rimanere del tutto indifesi. A queste due armi se ne aggiunge una terza verso la metà del gioco, ma vi lasciamo il piacere di scoprila in prima persona. Queste bocche da fuoco si affiancano ad altri oggetti, più o meno utili. Strumenti come il rilevatore di movimento, che ci permette di capire la direzione dei nemici prima della loro comparsa in scena, o come le granate, comode per eliminare gruppi di nemici.

Come già accennato, però, il titolo targato Survios è meno "preciso" di quanto non sembri a un primo sguardo. Nonostante l'inferiorità della pistola rispetto al fucile a impulsi, non ci si sente mai davvero in pericolo mentre si impugna il revolver; per quanto riguarda invece l'utilità del rilevatore di movimento, non ci si sente mai in dovere di usarlo, riuscendo a gestire comodamente la situazione anche senza il celebre strumento. E così via. Il risultato è un sistema di combattimento che funziona, ma che non emoziona, rendendo l'esperienza di gioco finale sufficiente, ma raffazzonata e poco brillante. Un'affermazione vera anche per quanto riguarda l'esplorazione.

Uno dei punti più deboli di Rogue Incursion è infatti il level design. Esplorare Gemini ci mette di fronte ad ambienti estremamente simili tra di loro, sfruttati in modo poco intelligente dagli sviluppatori. Un esempio per farvi comprendere il problema: nella prima parte dell'avventura ci si imbatte in una sezione dello stabilimento volutamente confusa, che vuole spingere il giocatore a esplorare in lungo e in largo l'area per trovare il modo di procedere. L'entrata di questa sezione e l'uscita sono però del tutto identiche, con una porta posizionata di fianco a un piccolo caterpillar rosso e con gli stessi "oggetti di scena" posizionati a terra. Questo crea confusione nel giocatore, portandolo a credere di essere tornato all'inizio invece di aver raggiunto una nuova zona. Errori come questo si ripetono in diverse stanze, che appaiono presto ripetitive e poco interessanti da esplorare. La situazione migliora leggermente nella seconda metà di gioco, ma è evidente che ci siano ancora ampi spazi di miglioramento.

È un vero peccato che gli xenomorfi vengano qui usati come carne da cannone, senza far percepire al giocatore la loro possanza e pericolosità

Sia chiaro: nonostante questi evidenti difetti, Alien: Rogue Incursion si fa comunque giocare. Il fascino dell'universo ideato da Ridley Scott è effettivamente tangibile in alcuni momenti, ma avanzando nel racconto si ha costantemente la sensazione di trovarsi di fronte a un titolo incapace di mantenere le promesse fatte al giocatore. Una sensazione che lascia inizialmente delusi, ma che innervosisce gradualmente l'utente, mettendo in luce un progetto che poteva (e doveva) essere migliore.