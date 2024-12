Il sistema anti-cheat di Call of Duty: Black Ops 6 non sta funzionando come dovrebbe

Il sistema anti-cheat di Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone a quanto pare non sta funzionando come dovrebbe, e ad ammetterlo sono stati gli stessi responsabili del TeamRICOCHET, che hanno parlato di "obiettivi mancati" per la loro tecnologia.

Stando alle ricostruzioni effettuate dagli sviluppatori del software anti-cheat proprietario di Call of Duty, i sistemi hanno retto durante il lancio ma con l'arrivo della Stagione 1 qualcosa è andato storto e a farne le spese sono stati naturalmente i giocatori.

Nel corso della prima stagione sono stati inflitti ben 19.000 ban relativi a nuovi profili, nel tentativo di limitare il fenomeno dei cheater nell'ambito delle partite classificate. Tuttavia gli episodi sono diventati così frequenti da costringere Activision ad aumentare l'organico e potenziare le infrastrutture.

"Sebbene abbiamo fatto progressi, sappiamo che c'è ancora molto lavoro da fare e siamo ansiosi di condividere i dettagli dei principali aggiornamenti previsti per il nuovo anno", ha scritto lo staff di TeamRICOCHET in un post ufficiale.