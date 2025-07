Il bundle PS5 Digital con Call of Duty: Black Ops 6 è in sconto su Amazon al 20%

I contenuti del bundle

Come vi abbiamo già anticipato, si tratta della console PlayStation 5 Digital che include il gioco Call of Duty: Black Ops 6. Trattandosi della versione digitale, quindi, non è presente il lettore ottico. All'interno della confezione è presente anche il controller wireless DualSense nella classica colorazione bianca.

Il bundle PS5 con Call of Duty: Black Ops 6

Grazie al supporto per il 4K HDR e una velocità di caricamento che vi permetterà di accedere ai vostri titoli preferiti in pochissimi secondi, senza quindi perdere tempo. Vi ricordiamo che la console è quindi compatibile solo con giochi in formato digitale. A tal proposito, è necessario acquistare un lettore ottico separato, purtroppo non sempre disponibile e venduto a prezzi elevati.