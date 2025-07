Le colorazioni inedite di iPhone 17 Pro si mostrano in nuovi leak

Nello specifico, il leak in questione mostrerebbe la componente (presa singolarmente) del modulo fotocamere posteriore di iPhone 17 Pro (e iPhone 17 Pro Max) nelle sue colorazioni: a spiccare risultano in particolare la nuova colorazione Arancione , mai vista sui modelli precedenti della stessa serie, che potrebbe succedere al Titanio Sabbia visto su iPhone 16 Pro. Oltre a questo figura una colorazione decisamente scura, tendente al nero, che Apple potrebbe verosimilmente classificare come Blu Mezzanotte o qualcosa di simile, a cui si accompagnano infine le colorazioni Argento e Nero .

Sembra proprio che Apple abbia intenzione di sperimentare nuove colorazioni per la lineup top di gamma di quest'anno. Ci eravamo infatti lasciati giusto qualche giorno fa con le nuove possibili colorazioni di iPhone 17 Pro, che sarebbero state ulteriormente confermate da recenti leak trapelati in Rete nelle ultime ore.

Quando uscirà iPhone 17 Pro

Al momento non disponiamo ancora di una data d'uscita ufficiale e precisa per la nuova serie iPhone 17 Pro, la cui presentazione ufficiale è attesa indicativamente per la seconda settimana di settembre, stando agli ultimi rumor.

Le possibili colorazioni di iPhone 17 Pro

Basandoci su quanto visto gli anni scorsi, i nuovi modelli dovrebbero debuttare sul mercato dopo un paio di settimane dall'annuncio ufficiale, dunque a cavallo tra i mesi di settembre e ottobre. Specifichiamo come sempre che si tratta, almeno per ora, di pure e semplici indiscrezioni che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) in via ufficiale dalla compagnia di Cupertino. Restiamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti a tal proposito direttamente da Apple, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel mese di settembre. Voi che ne pensate di queste nuove colorazioni? Fatecelo sapere nei commenti!