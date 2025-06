ProMotion solo per i Pro: iPhone 17 e iPhone 17 Air restano indietro sul display

Ci separano ancora tanti mesi dalla presentazione ufficiale della nuova serie iPhone 17 , che raccoglierà al suo interno il modello standard, l'inedito ultra-compatto iPhone 17 Air (che farà concorrenza a Samsung Galaxy S25 Edge ), iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max. Contrariamente alle indiscrezioni degli scorsi mesi, un nuovo rumor suggerirebbe una pesante assenza per i display dei modelli standard e iPhone 17 Air : scopriamo insieme tutti i dettagli.

iPhone 17 e iPhone 17 Air: sì ai 120 Hz, no a ProMotion

Secondo quanto riportato dall'informatore Fixed Focus Digital sulla piattaforma Weibo, i modelli iPhone 17 e iPhone 17 Air offriranno un display da 120 Hz (segnando un buon passo avanti rispetto a iPhone 16, fermo a 60 Hz) ma non supporteranno la tecnologia ProMotion, che rimarrebbe dunque esclusiva dei modelli iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, similmente a quanto accaduto con le precedenti generazioni.

iPhone 17 (immagine puramente indicativa)

Per chi non lo sapesse, la tecnologia ProMotion consente di avere una frequenza d'aggiornamento variabile in grado di adattarsi alle esigenze del momento, permettendo così di risparmiare significative quantità di batteria rispetto alla classica frequenza d'aggiornamento statica. Ricordiamo inoltre che, stando agli ultimi rumor, iPhone 17 potrebbe mantenere il chip A18 già visto un anno fa su iPhone 16, senza introdurre dunque cambiamenti significativi dal punto di vista delle prestazioni.