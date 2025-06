OpenAI estende la cronologia delle chat agli utenti gratuiti di ChatGPT, ma in Europa non è attiva di default

OpenAI ha deciso di estendere la cronologia delle chat agli utenti della versione gratuita di ChatGPT. L'obiettivo è migliorare la fluidità e la pertinenza delle conversazioni, consentendo al sistema di attingere a elementi contestuali da interazioni recenti.

Finora la capacità di ChatGPT di "ricordare" dettagli da conversazioni precedenti era appannaggio quasi esclusivo degli utenti a pagamento, i quali potevano beneficiare di una memoria più strutturata e persistente. Ora, con l'introduzione della cronologia delle chat per tutti, si assiste a una parziale equiparazione. Il sistema è ora in grado di recuperare automaticamente alcuni dettagli contestuali dalle conversazioni più recenti, permettendo di fornire risposte più coerenti e personalizzate, specialmente in interazioni che si susseguono a breve distanza di tempo. Questa funzionalità non equivale a una memoria di lungo termine, ma agisce come un riferimento temporaneo e dinamico, utile per mantenere il filo del discorso senza dover ripetere informazioni già condivise.