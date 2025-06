Meta: entro la fine dell'anno la pubblicità sulle proprie app sarà gestita interamente dall'IA

Un futuro più democratico per le piccole imprese?

Chi potrebbe beneficiare molto di questa scelta da parte di Meta, sono le piccole e medie imprese, o comunque quelle realtà che non dispongono di abbastanza fondi per avviare delle campagna pubblicitarie su piattaforme di così vasta portata.

Infine, segnaliamo che Meta ha annunciato di aver destinato circa 70 miliardi di dollari per spese relative alla costruzione e manutenzione di infrastrutture IA. Tra le ultime novità in casa Meta non si può non considerare il potenziale arrivo di un'applicazione nativa di Instagram su iPad: date un'occhiata a tutti i dettagli della notizia.