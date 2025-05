Facebook: aumentano contenuti violenti e molestie dopo il cambiamento delle policy

Facebook, per quanto sia un social che, al giorno d'oggi, non è più utilizzato come un tempo, rimane, comunque, un punto di riferimento del settore, un pilastro che, però, man mano sta vedendo la propria struttura sgretolarsi a causa di alcune decisioni discutibili dell'azienda madre.

Il futuro di Facebook

Meta, nonostante queste criticità ha anche sottolineato che il numero di contenuti rimossi per incitamento all'odio è stato il più basso dal 2018 (3,4 milioni) così come si sono dimezzate le rimozioni di contenuti spam (366 milioni) e la cancellazione di account falsi è scesa ad 1 miliardo.

Inoltre, un area in cui Meta sta cercando di mantenere alta l'attenzione è quella della moderazione dei contenuti per gli adolescenti con l'aggiornamento dei large language model (LLM) che favoriscono una moderazione automatica. Altrettanto preoccupante - e Meta in merito non ha ancora fornito dati - è la rimozione dei fact-checker negli Stati Uniti, elemento che potrebbe favorire la diffusione di fake news e deepfake.