La batteria dello smartphone dura poco? La colpa è di Instagram, secondo Google

La soluzione di Google

La problematica del consumo energetico è stata oggetto di discussioni all'interno delle comunità online e dei forum dedicati all'assistenza Android. Molti utenti hanno riportato un aumento notevole dell'attività in background dell'applicazione di Instagram, anche quando non era in uso attivo, con conseguente surriscaldamento del dispositivo e un consumo della batteria più rapido.

Il post di Google sul consumo della batteria causato da Instagram

Il gigante di Mountain View ha ufficialmente riconosciuto l'esistenza di questo inconveniente. In una comunicazione rivolta alla comunità Android, è stato confermato che una specifica versione dell'applicazione di Instagram era la causa del consumo eccessivo di batteria su vari dispositivi. Sebbene non siano stati forniti dettagli tecnici approfonditi sulla natura esatta del problema, è stato implicito che un errore o un'ottimizzazione insufficiente nel codice dell'app generasse un'attività superflua in background, assorbendo risorse preziose del sistema.

In risposta a queste segnalazioni, Instagram ha iniziato a distribuire un aggiornamento correttivo. La nuova versione dell'applicazione, identificata dal build number 382.0.0.49.84, è stata progettata specificamente per affrontare e risolvere il problema del consumo anomalo di batteria. Questo aggiornamento mira a ottimizzare l'efficienza energetica dell'app, riducendo l'attività in background non necessaria e garantendo che Instagram operi in modo più sostenibile sui dispositivi Android.

Per verificare se la versione corretta è stata installata, è sufficiente accedere alle informazioni dell'applicazione di Instagram tenendo premuta l'icona dell'app e selezionando "Informazioni app" o un'opzione simile, per poi scorrere fino a visualizzare il numero di versione. E voi avevate notato il problema? Diteci la vostra nei commenti. Intanto Google conferma la modalità desktop per Android 16, in collaborazione con Samsung: ecco come sarà.