Google conferma la modalità desktop per Android 16, in collaborazione con Samsung: ecco come sarà

La responsabile dell'ingegneria Florina Muntenescu ha evidenziato come Google stia "costruendo sulle fondamenta" della piattaforma DeX di Samsung. Quest'ultima, introdotta nel 2017, ha rappresentato un'innovazione pionieristica, permettendo agli smartphone Samsung di trasformarsi in veri e propri ambienti desktop una volta collegati a un monitor esterno. L'interfaccia e le applicazioni del telefono si adattavano automaticamente, offrendo un'esperienza simile a quella di un personal computer. L'obiettivo di questa nuova collaborazione è quello di perfezionare e generalizzare tale funzionalità, rendendola una caratteristica intrinseca del sistema operativo Android, accessibile a un pubblico più ampio di dispositivi.

Come si vede al minuto 20:40 del video qua sotto, Google ha offerto un'anteprima del layout della modalità desktop di Android 16, che mostra una notevole somiglianza proprio con l'interfaccia utente di Samsung DeX. La stessa disposizione delle app pare pensata per massimizzare la produttività e la fruibilità delle applicazioni in un contesto multischermo. Un aspetto cruciale enfatizzato durante la demo è stata la capacità delle app adattive di Android 16 di ridimensionarsi e riposizionarsi dinamicamente sullo schermo, garantendo una fluidità d'uso indipendentemente dalle dimensioni del display. Elementi informativi come l'ora, il segnale Wi-Fi e l'indicatore di batteria sono stati strategicamente posizionati negli angoli dello schermo, mantenendo un'interfaccia pulita e intuitiva.

Questi sviluppi fanno seguito alle anticipazioni di Mishaal Rahman di Android Authority, che già a marzo aveva segnalato i piani di Google per la creazione di una propria modalità desktop. Rahman, inoltre, era riuscito ad abilitare una versione preliminare di questa funzionalità su un dispositivo Pixel, fornendo ulteriori conferme sull'orientamento strategico di Google.

In un post sul blog ufficiale, Google ha ulteriormente chiarito la propria visione, sottolineando come l'enfasi di Android 16 sull'adattabilità sia fondamentale per il funzionamento delle applicazioni su una vasta gamma di formati. Questa flessibilità sarà cruciale non solo per i display esterni, ma anche per dispositivi pieghevoli, tablet, Chromebook, dispositivi indossabili per la realtà mista e persino sistemi di infotainment per automobili. L'aspirazione è creare un ecosistema Android che si adatti senza soluzione di continuità a qualsiasi contesto di utilizzo, offrendo un'esperienza coerente e ottimizzata.

Voi che cosa ne pensate? Vi piacerebbe avere una modalità desktop nativa su Android? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto con Android 16 pioverà anche sulle immagini di sfondo, grazie all'IA ovviamente: ecco come funziona.