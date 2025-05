The Forgotten City è quasi regalato: l'incredibile mod di Skyrim diventata gioco completo è in super sconto

Le mod sono spesso un modo per dare nuova vita a videogiochi amati, ma alle volte sono di qualità così elevate che diventano esse stesse dei videogiochi. Questo è il caso di The Forgotten City, nato come mod di Skyrim e poi diventato un'apprezzata avventura indipendente. In tanti l'hanno apprezzata ma se non siete tra questi ora potete rimediare a una cifra veramente bassa: potete pagare solo 2,32€ per il gioco completo in versione PC Steam. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. La cifra qui sopra include già l'IVA, che invece Instant Gaming non vi mostrerà fino a quando non raggiungete la pagina del pagamento.