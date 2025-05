Wild Hearts S per Nintendo Switch 2 si mostra con un video gameplay del multiplayer a 4 giocatori

Il filmato si concentra in particolare su delle caccia in multiplayer con co-op a quattro giocatori online e in locale, una novità che era stata richiesta a gran voce su PC, PS5 e Xbox dove invece è limitata a tre utenti e solo online. A ogni modo, il filmato ci offre un'anteprima del lavoro di conversione svolto da Koei Tecmo per portare Wild Hearts su Nintendo Switch 2 e il brivido della caccia contro i Karakuri, i mostri giganti che popolano il mondo di gioco.

Le altre novità della versione Switch 2

Vi ricordiamo che Wild Hearts S sarà disponibile in eslcusiva per Nintendo Switch 2 a partire dal 25 luglio 2025. Non si tratta di una semplice conversione pensata per far girare il titolo, già disponibile su PS5, Xbox e PC dal 2023, anche sull'hardware della console portatile della grande N, ma introduce anche una serie di novità.

Oltre alla già citata co-op a quattro giocatori in locale e online, il titolo includerà tutti gli aggiornamenti pubblicati finora e contenuti inediti, nuove belve, le modalità extra e i bonus estetici della Karakuri Edition, con due set armatura, una lanterna decorativa e alcune emote. Inoltre, gli sviluppatori hanno lavorato al bilanciamento di vari elementi, in modo da offrire un'esperienza ancora più appagante. La brutta notizia, invece, è che non supporta il crossplay, dunque non sarà possibile fare squadra con i giocatori su altre piattaforme.