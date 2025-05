Wild Hearts S per Nintendo Switch 2 includerà nuove funzionalità rispetto alle versioni PC, PlayStation e Xbox dell'action RPG prodotto da Koei Tecmo, nella fattispecie la possibilità di affrontare l'avventura in cooperativa sia in locale che online per un massimo di quattro giocatori.

Rispetto al massimo di tre giocatori e alla co-op solo online delle precedenti edizioni, si tratta ovviamente di un sostanziale passo in avanti per la nuova console Nintendo, votato a enfatizzare le capacità multiplayer di un'esperienza che non mancherà di guadagnare punti in tal senso.

A supportare queste feature troveremo anche stavolta GameChat, ovverosia la tecnologia proprietaria di Nintendo Switch 2 che consente di interfacciarsi con audio ed eventualmente video durante le partite di gruppo.

Non sarà presente invece il cross-play, andando a porre una barriera netta fra gli attuali possessori di Wild Hearts e gli utenti che acquisteranno il gioco nella versione Switch 2.