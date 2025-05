Microsoft annuncia un nuovo evento per settimana prossima, con nuovi potenziali laptop in arrivo

Come ben saprete, l'intelligenza artificiale è diventata uno strumento portante e integrante dei dispositivi tech attuali, che spaziano dagli smartphone fino ad arrivare ai laptop e PC desktop, spingendo le compagnie produttrici a investire sempre di più in questo nuovo settore. Nel corso delle ultime ore, Microsoft ha annunciato un nuovo evento di presentazione per settimana prossima. L'evento in questione potrebbe essere a tutti gli effetti una buona occasione per presentare nuovi modelli di PC Copilot+: scopriamone insieme tutti i dettagli.

I possibili annunci al nuovo evento Microsoft Secondo quanto annunciato dall'account ufficiale Microsoft Surface con un post sul social network X, il nuovo evento di presentazione di Microsoft si terrà il prossimo 6 maggio. In particolare, nel corso delle ultime ore, si sarebbe fatta strada la possibile esistenza di nuovi dispositivi Surface, che potrebbero dunque essere annunciato in occasione dell'evento di cui sopra. Lo scorso marzo, infatti, due dispositivi con codice seriale "2109" e "2110" hanno ricevuto la certificazione cinese, con form factor nettamente più compatti e ridotti rispetto alle serie Surface Laptop e Surface Pro, già esistenti da tempo sul mercato. L'evento di presentazione di Microsoft Si parlerebbe quindi di un nuovo e inedito modello di Surface Pro con display da 12 pollici di diagonale, assicurando così un maggior grado di portabilità rispetto alla già esistente versione da 13 pollici di diagonale. In base a quanto emerso da alcuni leak, il nuovo modello potrebbe presentare rifiniture in metallo, condividendo diversi elementi di design con Surface Go.