Altri giochi PlayStation arriveranno su Xbox, dice un noto leaker

Dopo aver riferito di "avere forse qualcosa da riferire sull'argomento" dei titoli Sony su Xbox, si è quindi limitato a ribadire che la questione emergerà nel prossimo futuro. Il leaker ha inoltre richiesto specificamente, nel caso qualcuno riporti il suo tweet, di specificare di non avere dettagli su quali giochi possano essere portati da Sony su Xbox, per evitare eventuali incomprensioni.

Non ci sono informazioni precise al momento, e la stessa fonte sostiene di non avere ulteriori dettagli da riferire né conferme su quali giochi siano candidati ad effettuare il passaggio da una piattaforma all'altra, riferendo nello specifico di "non sapere nulla sulla possibilità di LEGO Horizon su Xbox".

Nuovi scenari possibili

La questione in sostanza ribadisce la voce di corridoio che era emersa già nei giorni scorsi sulla volontà di Sony di portare giochi PlayStation su altre piattaforme come Xbox e Nintendo Switch 2, partita da un annuncio di lavoro pubblicato da Sony in cui si riferiva precisamente la volontà di espandere i titoli su altre console.



Da lì in poi sono partite varie speculazioni da parte di altri leaker, con il noto Shinobi che, per esempio, ha detto la sua sui probabili giochi che potrebbero essere portati, a detta sua in gran parte live service o produzioni minori.

Nate the Hate, considerato piuttosto affidabile, non si è sbilanciato su quali giochi potrebbero effettuare il salto da PlayStation a Xbox ma si è limitato a ribadire che ce ne saranno altri nel prossimo futuro, cosa piuttosto curiosa considerando che, qualche giorno fa, lui stesso si era detto piuttosto dubbioso sul fatto che l'iniziativa multipiattaforma di PlayStation fosse verosimili, a quanto pare cambiando idea nei giorni successivi.

A questo punto attendiamo ulteriori sviluppi sulla questione, prendendo sempre il tutto come una semplice voce di corridoio che però sembra rientrare in un atteggiamento dilagante nell'industria, considerando anche il prossimo arrivo di Helldivers 2 su Xbox Series X|S, una cosa che fino a qualche tempo fa sarebbe sembrata impossibile.

In effetti, la volontà di espandere l'ecosistema è stata ribadita da Sony anche in risposta alle lettere inviate da fan di PS5 furiosi per l'idea dei giochi multipiattaforma, nonostante il tono rassicurante della compagnia.