Battlefield 6 arriverà su Nintendo Switch 2? Vince Zampella di EA risponde

Tra le numerose informazioni giunte nelle ore scorse su Battlefield 6 c'è stato spazio anche per un riferimento alla possibilità che il gioco arrivi su Nintendo Switch 2, cosa che non sembra probabilmente almeno per il momento, in base a quanto riferito dal responsabile Vince Zampella di EA.

In un'intervista pubblicata da Eurogamer.net in occasione della presentazione del multiplayer, la rivista ha chiesto al fondatore di Respawn Entertainment ora a capo del progetto se Battlefield 6 sia previsto arrivare anche su Nintendo Switch 2, cosa che sembra decisamente esclusa, almeno per il momento, di fatto proseguendo l'approccio dei capitoli precedenti alle console della casa di Kyoto.

Electronic Arts "non ha attualmente piani per portare il gioco su Nintendo Switch 2", ha riferito Zampella, con i Battlefield Studios che sono attualmente concentrati su PC, PlayStation e Xbox.