Battlefield 6 presenta il multiplayer, le classi e le modalità in una serie di trailer esplosivi

Ma non è tutto: è stata annunciata anche la data di uscita su PC e console , insieme alle date della beta multigiocatore , che si svolgerà in due fasi separate nei prossimi giorni.

Un primo assaggio del nuovo capitolo della serie

Il primo filmato è un concentrato di pura azione e adrenalina, con scontri a fuoco sia a terra che a bordo di veicoli. Viene messo in risalto il comparto grafico avanzato, arricchito da una fisica sofisticata per la distruzione ambientale-da sempre uno dei punti di forza della serie.

Nel secondo trailer, l'executive producer Ryan McArthur ci introduce alle basi del gameplay di Battlefield 6, confermando il ritorno del sistema di classi dei capitoli precedenti. I giocatori potranno scegliere tra quattro ruoli distinti: Assault, Recon, Support ed Engineer, ciascuno con armi, gadget e abilità specifiche. Ampio spazio anche all'uso di veicoli terrestri e aerei, e al rinnovato sistema di distruzione tattica degli ambienti, che consente di abbattere muri, pavimenti o persino interi edifici per ottenere vantaggi strategici.

Il terzo trailer offre una panoramica delle nove mappe disponibili al lancio, ambientate in diverse località del mondo: dall'Egitto a New York, fino al Tagikistan. Torneranno anche alcune mappe classiche, come Operation Firestorm da Battlefield 3.

Le modalità di gioco saranno varie e includeranno le immancabili Conquista, Breakthrough e Corsa, la nuova Escalation, e modalità più classiche come Deathmatch a squadre, Domination e King of the Hill. Tornerà anche la modalità sandbox Battlefield Portal, in una versione rinnovata con ancora più opzioni per creare esperienze personalizzate.

Battlefield 6 sarà disponibile a partire dal 10 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.