Apple accelera sul progetto “Glasses”: anche a Cupertino credono che gli occhiali siano il futuro dell’AI

Apple e Meta non sono notoriamente aziende che condividono la stessa filosofia di prodotto. Eppure, secondo le indiscrezioni più recenti, a Cupertino starebbero abbracciando un'idea che Mark Zuckerberg ha già espresso chiaramente: gli occhiali smart saranno il form factor ideale per l'AI . Dopo anni di silenzio sul progetto "Apple Glasses", Apple sembra ora determinata ad accelerare lo sviluppo, puntando a un lancio entro il 2026.

Zuckerberg: “Senza occhiali AI, saremo svantaggiati”

Durante la recente conferenza sugli utili di Meta, Zuckerberg ha dichiarato che in futuro chi non utilizzerà occhiali dotati di AI sarà in una posizione di svantaggio cognitivo. Secondo il CEO di Meta, questi dispositivi avranno la capacità di "vedere ciò che vediamo, ascoltare ciò che ascoltiamo, parlarci", trasformandosi in veri assistenti personali. Una visione che, alla luce delle ultime indiscrezioni, Apple potrebbe condividere.

Meta ha già avuto un discreto successo con i suoi smart glasses, sviluppati in collaborazione con Ray-Ban, e Zuckerberg continua a considerarli fondamentali nella strategia AI dell'azienda.