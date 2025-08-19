Disponibile la quarta beta pubblica di iOS 26, iPadOS 26 e macOS 26 Tahoe: vediamo tutte le novità

La quarta beta pubblica di iOS 26 è ufficialmente disponibile. Ormai manca poco al lancio ufficiale, atteso per il mese di settembre, ma nel frattempo gli utenti registrati al programma possono testare le novità in anteprima. Vi ricordiamo che è stata pubblicata anche la settima beta per gli sviluppatori , ma vediamo nel dettaglio le novità della quarta beta pubblica, ovviamente sia per iOS 26 che per iPadOS 26 e macOS 26.

Le novità principali

La quarta beta pubblica include diverse novità, legate in particolar modo ad Apple Intelligence e alle varie funzioni, come Visual Intelligence per gli screenshot. Tra le altre novità troviamo anche la traduzione in tempo reale nelle applicazioni Telefono, FaceTime e Messaggi, oltre a nuove funzioni in Promemoria e un aggiornamento legato al tracciamento degli ordini nell'app Wallet. Image Playground ha invece delle opzioni in stile ChatGPT, mentre Genmoji consente di combinare due o più emoji per creare qualcosa di nuovo.

iOS 26 e messaggi (Fonte: MacRumors)

Con Spatial Scene, invece, le foto 2D hanno un aspetto più tridimensionale, mentre Safari presenta una navigazione aggiornata. Passando invece all'app Telefono, troviamo nuove funzioni legate alla gestione delle chiamate che consentono di risparmiare tempo, mentre l'app Messaggi supporta sfondi e sondaggi personalizzabili. Come vi avevamo anticipato un po' di tempo fa, Apple Music offre anche AutoMix, con funzionalità di mixaggio automatico per un'esperienza ancora più fluida e dinamica.

Tra le altre novità troviamo anche l'app Anteprima, una nuova applicazione chiamata Apple Games e un'interfaccia completamente rinnovata dedicata a CarPlay.