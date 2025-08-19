Mario Kart World si aggiorna alla versione 1.2.1 per risolvere un unico problema

L'aggiornamento 1.2.1 di Mario Kart World risolve un unico problema, a quanto pare: lo rivela la nota ufficiale di Nintendo con le novità della patch, che in ogni caso va installata obbligatoriamente per poter accedere al comparto online del gioco.
Dunque, quale inconveniente esattamente viene risolto dall'update? Si tratta di un glitch che utilizza un ghost differente da quello che avevamo scaricato nelle modalità in cui si affronta appunto un ghost o si visualizza un replay.
Non si tratta insomma di un aggiornamento corposo come i precedenti, ma comprendiamo i motivi che hanno spinto Nintendo a pubblicarlo senza attendere di dover inserire ulteriori fix, così da sistemare rapidamente la questione.
Nel frattempo, Mario Kart World continua a macinare numeri impressionanti, complice il conveniente bundle con Nintendo Switch 2, sebbene il gioco abbia perso qualche posizione nella classifica di vendita dell'eShop.
Un altro straordinario blockbuster
Come abbiamo riportato tempo fa, Mario Kart World è stato acquistato da quasi tutti gli utenti Nintendo Switch 2 appunto per via del bundle, che ha spinto in maniera importante le vendite del gioco di guida arcade, destinato a diventare un nuovo, straordinario blockbuster.
Come e più di Mario Kart 8 Deluxe prima di lui, il nuovo episodio della serie Nintendo ha la possibilità di imporsi nelle classifiche di vendita e sarà davvero difficile per chiunque riuscire a batterlo, a meno che non vengano presto introdotti nuovi e interessanti bundle.