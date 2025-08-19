Mario Kart World si aggiorna alla versione 1.2.1 per risolvere un unico problema

Un altro straordinario blockbuster

Come abbiamo riportato tempo fa, Mario Kart World è stato acquistato da quasi tutti gli utenti Nintendo Switch 2 appunto per via del bundle, che ha spinto in maniera importante le vendite del gioco di guida arcade, destinato a diventare un nuovo, straordinario blockbuster.

Come e più di Mario Kart 8 Deluxe prima di lui, il nuovo episodio della serie Nintendo ha la possibilità di imporsi nelle classifiche di vendita e sarà davvero difficile per chiunque riuscire a batterlo, a meno che non vengano presto introdotti nuovi e interessanti bundle.