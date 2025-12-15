Mario Kart World riprende la vetta della classifica UK, Metroid Prime 4 crolla fuori dalla top ten

I dati GfK consentono di riportare la consueta classifica delle vendite di videogiochi sul mercato del Regno Unito, in particolare per quanto riguarda i giochi in formato fisico, che mostra il ritorno di Mario Kart World in vetta.
Dopo la seconda posizione della settimana scorsa, il gioco di corse per Nintendo Switch 2 è riuscito a riconquistare la prima piazza a discapito di EA Sports FC 26, altro titolo destinato a rimanere ai vertici della classifica ancora per molti mesi.
Vediamo dunque la top ten dei giochi fisici più venduti nel Regno Unito nella settimana appena trascorsa:
- Mario Kart World
- EA Sports FC 26
- Leggende Pokémon: Z-A
- Call of Duty: Black Ops 7
- Mario Kart 8 Deluxe
- Minecraft
- Ghost of Yotei
- Donkey Kong Bananza
- LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
Tanto per cambiare, si tratta di una classifica ampiamente dominata dai giochi per Nintendo Switch 2.
Una classifica senza tante sorprese
In effetti, anche il fatto che si tratta di giochi retail sposta l'attenzione in maniera più netta su Nintendo Switch 2, considerando che sulle console Nintendo i titoli su supporto fisico sono ancora molto acquistati.
Al di là di alcuni "regolaristi" della top ten, è probabile che alcuni sconti applicati in questo periodo abbiano portato a delle particolari variazioni nella composizione della classifica alta.
Il balzo fatto LEGO Star Wars: The Skywalker Saga dal 34° posto precedente può infatti essere un risultato di questa situazione, ma potrebbero esserci stati anche altri fattori.
Per il resto, Metroid Prime 4: Beyond è sceso dalla terza alla quindicesima posizione, mentre la prima new entry che troviamo in classifica è l'ottimo Terminator 2D: No Fate piazzatosi in ventesima posizione.