Ecco l'attrice che interpreta Lara Croft nei nuovi Tomb Raider, sostituendo Camilla Luddington

Nel corso dei The Game Awards della scorsa settimana, sono stati presentati due nuovi capitoli della serie con protagonista Lara Croft : Tomb Raider: Legacy of Atlantis e Tomb Raider: Catalyst , il primo è una reinterpretazione del Tomb Raider originale, sviluppato usando Unreal Engine 5, il secondo è un nuovo capitolo, previsto per il 2027 su PC, PS5 e Xbox Series X e S. Entrambi avranno una nuova interprete per il ruolo dell'archeologa più famosa del mondo: Alix Wilton Regan .

Chi saluta e chi arriva

Se per alcuni la notizia è stata una sorpresa, l'attrice Camilla Luddington, che ha interpretato Lara nella trilogia reboot del 2013-2018, ha dato addio al personaggio con un post malinconico su Instagram, affermando che Lara fara per sempre parte di lei.

"Ho pensato di fare un post, visto che sto ricevendo messaggi da così tanti di voi", ha scritto. "Voglio farvi sapere che ho amato questo fandom. Entrare a far parte della lista delle Lara Croft che mi hanno preceduta è stato un onore incredibile e lei sarà per sempre una parte di me. La Survivor Trilogy è stata un decennio di avventure che non dimenticherò mai. Non potrei essere più orgogliosa di ciò che abbiamo creato.

E come sempre accade, una nuova attrice ha ricevuto l'incredibile dono di calarsi in questi stivali. Quindi, detto questo, Alix Wilton Regan se mai avrai bisogno di un arco, so esattamente dove cercarli a Croft Manor."

Alix Wilton Regan non è nuova nel mondo dei videogiochi. Negli anni, ha interpretato vari ruoli nella serie Dragon Age, Samantha Traynor in Mass Effect 3, Alt Cunningham in Cyberpunk 2077 e Aya in Assassin's Creed Origins. Avrebbe dovuto interpretare anche Joanna Dark nel reboot di Perfect Dark, ma il progetto è stato cancellato da Microsoft nell'ambito di una grossa ristrutturazione.

Anche Regan ha condiviso un post dopo gli annunci fatti ai The Game Awards, affermando che essere stata scelta è stato il "momento più importante in assoluto" della sua carriera fino a oggi, "superando persino i miei sogni più sfrenati, a dire il vero". "Siamo. Solo. All'inizio", ha scritto.