Telegram si aggiorna: passkey, regali sicuri e nuove funzioni per le Storie nell'update di dicembre 2025

Telegram continua ad arricchire la propria piattaforma con un nuovo aggiornamento rilasciato a dicembre 2025, confermando la strategia del team di sviluppo orientata a sicurezza, semplicità d'uso e nuove modalità di interazione. L'update introduce tre funzionalità principali che migliorano l'accesso all'account, la gestione dei regali digitali e la creazione delle Storie. La novità più rilevante riguarda l'introduzione delle passkey, un sistema di accesso alternativo ai tradizionali codici SMS. Gli utenti possono ora effettuare il login utilizzando un PIN, l'impronta digitale o il riconoscimento facciale, rendendo l'accesso più rapido e sicuro. Le passkey sono basate su chiavi uniche e crittografate, archiviate direttamente sul dispositivo dell'utente. Inoltre, possono essere sincronizzate con i gestori di password.

Regali protetti e novità per le Storie su Telegram Un'altra funzione importante riguarda i regali visibili sui profili degli utenti. Con il nuovo aggiornamento, è possibile inviare offerte per acquistare questi regali utilizzando stelle o la criptovaluta TON. Il sistema è stato progettato con particolare attenzione alla sicurezza: le offerte includono una protezione integrata contro le truffe, tutelando sia chi acquista sia chi possiede il regalo. Al momento dell'offerta, l'utente può definire il prezzo e una durata temporale. Pavel Durov presenta Cocoon: l'intelligenza artificiale decentralizzata di Telegram su blockchain TON L'importo viene bloccato per tutto il periodo stabilito e, in caso di rifiuto o scadenza dell'offerta, viene automaticamente rimborsato, senza alcuna perdita. La terza novità è pensata per chi utilizza attivamente le Storie. Telegram semplifica l'aggiunta di contenuti audio, permettendo di inserire rapidamente brani direttamente dalla playlist presente nel proprio profilo.