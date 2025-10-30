Pavel Durov presenta Cocoon: l’intelligenza artificiale decentralizzata di Telegram su blockchain TON

Durante la Blockchain Life 2025 di Dubai, Pavel Durov, CEO di Telegram, ha annunciato Cocoon, una nuova rete di calcolo decentralizzata per l'intelligenza artificiale basata su The Open Network (TON). Il sistema, il cui nome completo è Confidential Compute Open Network, sarà lanciato ufficialmente a novembre 2025 e rappresenta un passo significativo verso una IA privata, sicura e distribuita. Cocoon permetterà ai proprietari di GPU di mettere a disposizione la propria potenza di calcolo per elaborare inferenze IA cifrate e anonime, ricevendo in cambio ricompense in Toncoin, la criptovaluta nativa della blockchain TON. Il modello si basa su un marketplace aperto, dove la domanda di potenza computazionale incontra l'offerta di risorse.

Telegram sarà il primo cliente di Cocoon Telegram sarà il primo grande cliente di Cocoon, integrando la rete direttamente nella propria infrastruttura per alimentare funzionalità di IA nelle Mini App e migliorare le interazioni quotidiane degli utenti. Grazie all'ecosistema globale dell'app di messaggistica, Cocoon potrà scalare rapidamente, raggiungendo milioni di persone in tutto il mondo. Telegram si aggiorna: tutte le novità dell'ultimo update di fine luglio Durov ha descritto Cocoon come una risposta alla crescente centralizzazione dei sistemi di intelligenza artificiale, oggi dominati da colossi come OpenAI, Google, Microsoft e Amazon. A differenza dei modelli centralizzati, dove i dati vengono raccolti e analizzati da server di proprietà aziendale, Cocoon garantisce che tutte le informazioni restino cifrate durante l'elaborazione, anche per chi fornisce le GPU.