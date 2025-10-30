PS5 rallenta nelle vendite in Giappone: Switch 2 e le esclusive Nintendo guardano tutti dall'alto

La testata Famitsu ha svelato le stime di vendita per il mercato giapponese, indicando quali sono le console e i videogiochi più acquistati dal 20 al 26 ottobre. Iniziamo con le vendite hardware (tra parentesi le vendite totali fino al 26 ottobre):
- Switch 2 - 65.434 (2.468.021)
- Switch OLED Model - 16.545 (9.261.841)
- Switch Lite - 6.639 (6.701.993)
- PlayStation 5 - 4.040 (5.837.318)
- PlayStation 5 Digital Edition - 3.641 (1.022.792)
- PlayStation 5 Pro - 2.822 (261.557)
- Switch - 1.925 (20.160.672)
- Xbox Series X Digital Edition - 630 (23.180)
- Xbox Series X - 235 (323.044)
- Xbox Series S - 126 (339.917)
- PlayStation 4 - 15 (7.930.012)
Come ci si poteva aspettare, Nintendo Switch continua a dominare, con persino il vecchio modello che supera i risultati di PS5 (che rallenta rispetto alla settimana precedente), sommando l'intera famiglia di console. Non stupisce nemmeno il fatto che Xbox Series continua a essere il fanalino di coda, sopra solo a PS4.
I videogiochi più venduti in Giappone
Ecco invece le vendite software:
- [NSW] Leggende Pokémon: Z-A (The Pokémon Company. 10/16/25) - 195.849 (1.068.401)
- [SW2] Leggende Pokémon: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition (The Pokémon Company. 10/16/25) - 71.991 (684.896)
- [SW2] Mario Kart World (Nintendo. 06/05/25) - 35.176 (1.966.569)
- [NSW] Once Upon a KATAMARI (Bandai Namco. 10/23/25) - 17.289 (Nuovo)
- [PS5] NINJA GAIDEN 4 (Microsoft. 10/21/25) - 11.973 (Nuovo)
- [PS5] Ghost of Yotei (SIE. 10/02/25) - 6.984 (172.886)
- [SW2] Persona 3 Reload (ATLUS. 10/23/25) - 6.778 (Nuovo)
- [NSW] Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo. 10/02/25) - 6.232 (85.709)
- [PS5] Once Upon a KATAMARI (Bandai Namco. 10/23/25) - 4.596 (Nuovo)
- [PS5] Battlefield 6 (Electronic Arts. 10/10/25) - 4.215 (35.474)
Tra le novità della settimana per il Giappone troviamo Once Upon a KATAMARI, NINJA GAIDEN 4 e Persona 3 Reload, che non riescono però ad avvicinarsi alla Top 3. Continua a fare benissimo invece Leggende Pokémon: Z-A, senza sorprese.
Diteci, avete acquistato uno di questi titoli?