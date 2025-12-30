Clair Obscur: Expedition 33 è il gioco più completato del 2025 secondo la classifica di HowLongToBeat

Come ogni fine anno, il sito ha pubblicato la classifica dei titoli usciti negli ultimi dodici mesi in cui il maggior numero di giocatori è arrivato ai titoli di coda. I dati, pur limitati alla community del portale e quindi non del tutto rappresentativi, dovrebbero comunque offrire un campione piuttosto vario e indicativo.

Altri dati da HowLongToBeat

Al secondo posto troviamo Hollow Knight: Silksong, che, nonostante le critiche di una parte del pubblico per l'elevata difficoltà, è riuscito comunque a conquistare un gran numero di utenti e convincerli a completare l'avventura. Terzo gradino del podio per Donkey Kong Bananza.

Non è l'unica classifica stilata da HowLongToBeat in cui Clair Obscur: Expedition 33 domina: il gioco è infatti in vetta anche a quelle dedicate ai titoli con le valutazioni più alte degli utenti e ai giochi più aggiunti al backlog. Persona 5: The Phantom X risulta invece il titolo più abbandonato dopo l'inizio, Indiana Jones e l'Antico Cerchio è il gioco non uscito nel 2025 più giocato, mentre Half-Life 2 si conferma il retro game più popolare dell'anno.