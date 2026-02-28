The Witcher 4 verrà mostrato all'Unreal Engine Fest, nuovi dettagli da CD Projekt RED

Non è ancora chiaro se verrà mostrato un nuovo trailer in-engine o la prima sequenza di gameplay, ma la conferma di una presentazione entro pochi mesi è sicuramente una notizia positiva per i fan.

Nel nuovo episodio dell'AnsweRED Podcast, CD Projekt RED ha finalmente confermato quando rivedremo The Witcher 4 (nome in codice Polaris). Il team ha annunciato che il gioco verrà presentato al prossimo Unreal Engine Fest , in programma dal 16 al 18 giugno 2026 .

Nuovi dettagli sul gioco

Sebbene le informazioni sull'evento siano ancora limitate, il podcast ha offerto diversi spunti interessanti grazie agli interventi di Dominika Staniaszek, senior gameplay animator, e Maciej Pietras, animation director.

Stando alle loro parole, il team sta utilizzando un sistema di motion capture di ultima generazione pensato per rendere quanto più dettagliate, realistiche e convincenti possibili le animazioni di Ciri, protagonista del nuovo capitolo. L'obiettivo è anche far emergere maggiormente le sue emozioni tramite le animazioni, in modo da differenziarla nettamente dal comportamento più rigido e controllato che caratterizzava Geralt nei giochi precedenti.

Il passaggio all'Unreal Engine 5 ha consentito al team di raggiungere un livello di dettaglio fisico mai raggiunto dalla serie. Gli sviluppatori stanno implementando un nuovo sistema di locomozione che utilizza oltre ottanta animazioni diverse solo per i movimenti di base, così da eliminare qualsiasi sensazione di "legnosità" e rendere Ciri più naturale, reattiva e credibile mentre esplora le terre di Kovir.

Il gameplay è stato ripensato per riflettere il ruolo di Ciri come Sorgente. Potrà lanciare incantesimi anche mentre si muove, superando le animazioni statiche dei capitoli precedenti, e disporrà di un tasto dedicato al salto, oltre alla possibilità di nuotare sott'acqua. Il team ha inoltre rivelato che alcuni animatori stanno lavorando esclusivamente alle boss fight, con l'obiettivo di renderle più spettacolari, fluide e ricche di tensione.

Sempre durante la chiacchierata è emerso che uno degli obiettivi principali con The Witcher 4 è creare un mondo più reattivo e immersivo. Gli sviluppatori hanno dichiarato di voler dare grande importanza alla varietà degli NPC, così da evitare la ripetitività dei modelli che talvolta comprometteva l'immersione in The Witcher 3. L'open world sarà più interattivo, con ambienti reattivi e dinamiche sociali più articolate.