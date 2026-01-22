The Witcher 4 potrebbe costare 800 milioni di dollari a CD Projekt RED, secondo stime

Ovviamente non c'è ancora un calcolo preciso che si possa fare e forse mai ci sarà, ma secondo alcune stime di analisti è possibile che The Witcher 4 possa arrivare a costare circa 800 milioni di dollari a CD Projekt RED, sia per quanto riguarda lo sviluppo che il marketing.
La previsione arriva dall'analista Mateusz Chrzanowski di Noble Securities, che ha analizzato la questione tenendo conto anche del costo del lavoro e della situazione economica attuale della Polonia, dove il gioco è in sviluppo e dove si trova il quartier generale di CD Projekt RED.
In sostanza, l'ammontare totale sarebbe equamente diviso tra i costi di produzione veri e propri, ovvero riguardanti lo sviluppo del gioco, e quelli legati invece alla promozione e al marketing, che ormai hanno raggiunto livelli davvero notevoli.
Un investimento sicuro?
Per la precisione, secondo Chrzanowski la compagnia potrebbe spendere 1,4 miliardi di zloty polacchi, che si traducono in circa 388 milioni di dollari, ma un ammontare praticamente equivalente dovrebbe esser richiesto per il marketing.
In totale si arriverebbe poco sotto a 800 milioni di dollari, dunque, una spesa impressionante ma che potrebbe comunque portare a notevoli profitti, considerando la popolarità ormai raggiunta dalla serie e da CD Projekt RED.
In questa maniera, sempre secondo le stime degli analisti, The Witcher 4 verrebbe a costare più dell'intera trilogia precedente, i cui costi di produzione e marketing sarebbero ammontati a circa 583 milioni di dollari, sebbene non si tratti di dati ufficiali.
L'analista prevede un costo ancora maggiore per Orion, il seguito di Cyberpunk 2077, che potrebbe raggiungere i 416 milioni di dollari solo per quanto riguarda i costi di produzione effettivi, a causa del possibile inserimento della modalità multiplayer, con l'uscita che potrebbe avvenire le quarto trimestre del 2030.