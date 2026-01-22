The Witcher 4 potrebbe costare 800 milioni di dollari a CD Projekt RED, secondo stime

Ovviamente non c'è ancora un calcolo preciso che si possa fare e forse mai ci sarà, ma secondo alcune stime di analisti è possibile che The Witcher 4 possa arrivare a costare circa 800 milioni di dollari a CD Projekt RED, sia per quanto riguarda lo sviluppo che il marketing.

La previsione arriva dall'analista Mateusz Chrzanowski di Noble Securities, che ha analizzato la questione tenendo conto anche del costo del lavoro e della situazione economica attuale della Polonia, dove il gioco è in sviluppo e dove si trova il quartier generale di CD Projekt RED.

In sostanza, l'ammontare totale sarebbe equamente diviso tra i costi di produzione veri e propri, ovvero riguardanti lo sviluppo del gioco, e quelli legati invece alla promozione e al marketing, che ormai hanno raggiunto livelli davvero notevoli.