Keanu Reeves vuole tornare nel seguito di Cyberpunk 2077 e il creatore della serie ha un'idea al riguardo

Keanu Reeves ha manifestato a più riprese il suo desiderio di riprendere il ruolo di Johnny Silverhand nel futuro di Cyberpunk 2077 , e l'autore originale del gioco di ruolo, Mike Pondsmith, sembra essere ben propenso a realizzare il suo desiderio.

Pondsmith sembra avere un'idea

"Non molto tempo fa, ho visto che Keanu ha riferito che vorrebbe trovare il modo di tornare indietro e interpretare nuovamente Johnny", ha riferito Pondsmith, che ha poi aggiunto "Ho alcune idee su come poterlo realizzare Keanu, contattami".

Johnny Silverhand in Cyberpunk 2077

Non sappiamo precisamente quanto Pondsmith sia in effetti a contatto con lo sviluppo del seguito di Cyberpunk 2077, noto al momento come Project Orion, ma si tratta ovviamente di una persona influente per quanto riguarda il franchise, dunque il suo volere potrebbe avere una certa importanza.

A questo punto, attendiamo di vedere se davvero i due possano essere messi in contatto per il ritorno di Keanu sulle scene, aspettando peraltro anche altri dettagli sul misterioso seguito di Cyberpunk 2077.