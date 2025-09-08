Keanu Reeves vorrebbe essere presente nel seguito di Cyberpunk 2077

La comparsa a sorpresa di Keanu Reeves durante la presentazione di Cyberpunk 2077 all'E3 2019, con il celebre "You're breathtaking" diventato un vero e proprio meme, è diventato uno dei momenti storici nel lungo percorso di attesa per il lancio del gioco CD Projekt RED e nella storia degli eventi videoludici in generale.

Non sappiamo ancora nulla del seguito di Cyberpunk 2077 ed è difficile fare congetture sulla storia, ma a quanto pare Keanu Reeves vorrebbe essere presente all'interno del seguito, presumibilmente nel suo ruolo di Johnny Silverhand, anche se la questione è ancora tutta da stabilire.

Johnny Silverhand potrebbe tornare?

Intanto, comunque, l'attore ha detto la sua, e pare che Keanu Reeves non abbia intenzione di abbandonare il suo ruolo di Johnny Silverhand, nel caso il personaggio in questione fosse previsto anche all'interno della storia del nuovo gioco.

"Assolutamente", ha risposto Reeves a IGN, che chiedeva della sua eventuale volontà di tornare a disposizione per il seguito di Cyberpunk 2077, "Adorerei tornare a interpretare Johnny Silverhand ancora una volta".

Considerando che la storia di Cyberpunk 2077 sembra aver raggiunto una conclusione soddisfacente, anche attraverso i vari finali possibili, non è facile che il seguito possa ripresentare elementi narrativi visti già nel primo, ma non è escluso che un cameo possa emergere in qualche maniera.

Nel frattempo, abbiamo visto che al seguito di Cyberpunk 2077 lavora un dream team di veterani di CD Projekt RED, con lo sviluppo che dovrebbe essere iniziato già nel 2024.