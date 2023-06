Cyberpunk 2077: lo sviluppo del sequel Orion inizierà nel 2024, conferma CD Projekt RED

Lo sviluppo del sequel di Cyberpunk 2077 non comincerà prima del 2024: lo ha confermato e ribadito CD Projekt RED, che aveva già fornito le medesime indicazioni qualche tempo fa in merito alla produzione del progetto.

Nome in codice Orion, il nuovo capitolo della serie action RPG sci-fi entrerà in pre-produzione solo dal prossimo anno, insomma, e ci vorrà dunque un bel po' prima che lo si possa vedere in azione; anche perché immaginiamo che stavolta lo studio polacco vorrà evitare un lancio turbolento, carico di problemi e polemiche.

"Pensiamo che gli studi avvieranno le operazioni all'inizio del 2024, tuttavia abbiamo già avuto alcune spese collegate a Project Orion e Project Hader, entrambi i titoli inclusi nella zona verde dell'infografica (che trovate qui sotto, NdR)", ha dichiarato la dirigenza di CD Projekt Red nel corsto dell'ultima earning call.

CD Projekt RED, la progressione dei vari costi di produzione

"Una volta che tutto sarà pronto e le operazioni avranno inizio nel 2024, quella stessa barra verde dovrebbe aumentare. (...) Orion è il nome in codice per il nuovo capitolo di Cyberpunk, che porterà il franchise a un nuovo livello e continuerà a esprimere il potenziale del suo universo dark futuristico."

Una scommessa non da poco, insomma, per un gioco che secondo CD Projekt RED richiederà fino a cinquecento sviluppatori, a conferma delle ambizioni e delle proporzioni del progetto.