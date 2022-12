Cyberpunk 2077: il seguito "Orion" è lontano, entrerà in pre-produzione solo dal 2024

Il seguito di Cyberpunk 2077, già annunciato da CD Projekt RED con il nome in codice "Orion" in attesa di un titolo ufficiale, sembra sia ancora lontano anni, considerando che è destinato a entrare in fase di pre-produzione non prima del 2024, cosa che spinge l'uscita effettiva ancora più in là di qualche anno.

Durante il recente meeting finanziario con gli investitori, dal quale è emersa anche la possibilità che Cyberpunk 2077: Game of the Year Edition esca nel 2023 e l'affermazione sul fatto che lo sviluppo di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty è nelle fasi conclusive, è arrivato anche questo chiarimento sul seguito del gioco, su cui di fatto non è ancora iniziato lo sviluppo effettivo.

Cyberpunk 2077, un'immagine del gioco

Se la pre-produzione è prevista al minimo nel 2024, possiamo pensare che l'uscita del gioco possa andare tranquillamente oltre il 2026, considerando le dimensioni di un progetto del genere.

"Dopo aver pubblicato Phantom Liberty, inizieremo a lavorare sul prossimo gioco di Cyberpunk. Naturalmente, questo richiederà una fase iniziale di lavoro concettuale che, da un punto di vista formale, non conta come pre-produzione", ha spiegato Adam Kicinski agli investitori, confermando peraltro come i lavori al momento siano affidati al nuovo studio in Nord America.

"Dunque, parlando in maniera formale, la pre-produzione non inizierà probabilmente il prossimo anno visto che si tratterebbe della prima fase di sviluppo. Staremo comunque lavorando già al nuovo gioco, dal punto di vista concettuale, nel corso del 2023, con un team più piccolo rispetto a quello che si sta occupando di Phantom Liberty, inoltre alcuni di quegli sviluppatori faranno poi parte del progetto Polaris".

Insomma, le prime fasi di studio del seguito di Cyberpunk 2077 saranno già in corso nel 2023, ma la vera e propria pre-produzione ufficiale partirà probabilmente del 2024, cosa che può dare un'indicazione sugli anni che ancora intercorrono prima di poter vedere il gioco in forma completa.