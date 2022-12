Cyberpunk 2077: Game of the Year Edition uscirà nel 2023, suggerisce CD Projekt RED

Non si tratta ancora di un annuncio ufficiale, ma le parole del CEO di CD Projekt RED, Adam Kicinski, sembrano proprio indicare l'arrivo di Cyberpunk 2077: Game of the Year Edition con uscita prevista probabilmente nel 2023.

L'idea non è certo fuori dal mondo e si riferisce proprio a quanto fatto in precedenza anche con The Witcher 3. Trattandosi verosimilmente di un'edizione onnicomprensiva con tutti i contenuti post-lancio, viene da pensare che Cyberpunk 2077: Game of the Year Edition possa arrivare poco dopo l'uscita della nuova espansione Phantom Liberty.

La prima notizia al riguardo è emersa da Stockwatch.pl, che si riferisce alle parole dello stesso CEO di CD Projekt, che rimangono ancora un po' vaghe ma sembrano proprio indicare la ripetizione di quanto effettuato con il gioco precedente e l'uscita della versione espansa e arricchita dopo il lancio della nuova maxi-espansione.

"È l'ordine naturale delle cose", ha riferito Adam Kicinski nel corso di un recente meeting con gli investitori a Varsavia, "È stato lo stesso con The Witcher, che dopo entrambe le espansioni è stato infine pubblicato come Game of the Year Edition ed è rimasto sul mercato in tal modo da allora. La stessa cosa è prevista anche in questo caso".

Il CEO di CD Projekt si riferisce a Cyberpunk 2077 e la nuova edizione che verrà pubblicata dopo l'uscita dell'espansione.

Non sappiamo ancora se questa sia destinata ad essere chiamata effettivamente Cyberpunk 2077: Game of the Year Edition, ma una denominazione del genere è probabile, viste le tradizioni.

Sappiamo, per il resto, che lo sviluppo di Phantom Liberty è nelle fasi conclusive e che il team sta già lavorando a un seguito di Cyberpunk 2077, identificato con il nome in codice Orion, dunque è probabile che dopo l'espansione il team abbia intenzione di lanciare la versione completa e poi passare completamente a lavorare al nuovo capitolo della serie.