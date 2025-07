Cyberpunk 2077: l'update 2.3 ha una data di uscita e porta nuove quest, veicoli e migliorie tecniche

CD Projekt RED ha presentato oggi l'update 2.3 di Cyberpunk 2077 che si presenta davvero molto ricco, portando tante novità fra nuove quest, veicoli, personalizzazioni, sistemi di trasporto e altro con un'uscita davvero molto vicina, considerando che è prevista per domani, 17 luglio.

L'aggiornamento in questione è gratuito e arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X|S ma Nintendo Switch 2 dovrà attendere, visto che non ha ancora una tempistica definita per questo update. Allo stesso modo, non è stata fatta alcuna menzione alla desiderata patch per PS5 Pro, che il team aveva detto di non avere in programma e che evidentemente non rientra ancora nelle priorità.

L'associate Game Director Paweł Sasko ha presentato le molte novità di questo aggiornamento riferendo che si concentra soprattutto sui veicoli e la personalizzazione, che in effetti emergono come elementi principali tra le novità in arrivo.