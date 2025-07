The Last of Us Stagione 3 ha un periodo di uscita confermato da HBO

In ogni caso, HBO ha ancora molto da raccontare , e anche se non è ancora chiaro di quante stagioni sarà composto l'adattamento televisivo, sappiamo che ci sarà almeno sicuramente una Stagione 3, ma si farà attendere un paio d'anni.

La Stagione 2 ha già presentato delle divergenze rispetto alla storia originale dei videogiochi, cosa che peraltro ha comportato anche delle polemiche, inseritesi in una valutazione generalmente più bassa per questa seconda parte della serie TV rispetto alle grandi acclamazioni che hanno accompagnato la prima parte.

HBO ha confermato il periodo di uscita previsto per The Last of Us: Stagione 3 , e a quanto pare ci sarà un po' da aspettare, considerando che il suo arrivo è previsto solo per il 2027 , almeno secondo i piani attuali annunciati dalla produzione.

Non sappiamo quante stagioni ci saranno

In un'intervista a Casey Bloys di HBO pubblicata da Variety, nella quale si tocca anche la questione delle 16 candidature conquistate dalla serie TV per gli Emmy di quest'anno, l'executive ha anche parlato del periodo di uscita previsto per la Stagione 3, che sarebbe dunque il 2027.

Non sappiamo ancora praticamente nulla della prossima stagione, tranne il fatto che dovrebbe concentrarsi in gran parte sulla figura di Abby, che è emersa come uno degli elementi principali già nella Stagione 2 e dovrebbe incrementare la sua rilevanza nella prossima.

Il capo di HBO Max ha inoltre riferito di non sapere quanto della rimanente storia tratta dalla serie videoludica verrà raccontata nella Stagione 3 ed eventualmente quante altre stagioni siano previste per arrivare al termine della trama, e che queste decisioni sono nelle mani di Craig Mazin, adesso.

Marin è rimasto sostanzialmente come unico showrunner per The Last of Us, considerando che, come abbiamo visto, Neil Druckmann ha deciso di abbandonare la serie TV per tornare a dedicarsi ai suoi impegni con i videogiochi in NAughty Dog.