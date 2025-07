Neil Druckmann lascia la serie TV di The Last of Us per concentrarsi sui videogiochi in Naughty Dog

Avendo concluso i lavori sulla Stagione 2 e con la terza già in lavorazione , evidentemente il director ha intenzione di riprendere in mano la sua occupazione principale, considerando anche che lo sviluppo dei nuovi progetti dovrebbe essere ormai nel vivo.

In un messaggio pubblicato in queste ore, Druckmann ha riferito di voler lasciare il suo ruolo di showrunner sulla serie TV HBO di The Last of Us per tornare alla sua occupazione principale, ovvero seguire i progetti videoludici all'interno di Naughty Dog, team di cui è la guida.

Da Neil Druckmann arriva un'informazione che può essere contemporaneamente una cattiva notizia per la serie TV di The Last of Us e una buona notizia sul fronte dei videogiochi, considerando che ha deciso di lasciare la produzione della serie HBO per tornare a concentrarsi sui progetti di Naughty Dog .

Ritorno alle origini

"Ho preso la difficile decisione di allontanarmi dal mio coinvolgimento creativo in The Last of Us per HBO", ha scritto Druckmann nella comunicazione pubblica in cui spiega la decisione presa.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"Con i lavori completi sulla Stagione 2 e prima di iniziare le riprese della Stagione 3, ora è il momento giusto per me di concentrarmi completamente su Naughty Dog e i suoi progetti futuri, inclusa la scrittura e la direzione del nostro prossimo gioco, Intergalactic: The Heretic Prophet, insieme al fatto di riprendere le mie responsabilità di Studio Head e Head of Creative".

"Contribuire alla creazione di questo show è stato un apice della mia carriera", ha aggiunto, "È stato un onore lavorare accanto a Craig Mazin per fare da produttore esecutivo, dirigere e scrivere parte delle due stagioni. Sono profondamente grato per l'approccio attento e la dedizione del cast pieno di talento e della crew che hanno lavorato all'adattamento di The Last of Us Parte I, e al continuo della transizione di The Last of Us Parte II".

Nel frattempo, resta da capire se The Last of Us Parte 3 si farà, considerando che ci sono opinioni un po' discordanti al riguardo.