La stagione 3 della serie TV di The Last Of Us è stata già confermata

HBO ha già confermato la stagione 3 della serie TV di The Last of Us , basata sull'omonima serie di videogiochi di Naughty Dog. Come saprete racconta la storia di Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey), due sopravvissuti a una mortale epidemia fungina, vittime di vicende più grandi di loro. La prima stagione ha ottenuto un grande successo di pubblico e critica, la seconda deve ancora essere trasmessa, ma è attesissima da tutti. Inoltre le recensioni, scritte da chi ha avuto modo di vederla in anteprima, hanno confermato la qualità della produzione.

Già un successo?

La prima della stagione 2 sarà il 13 aprile, quindi manca ancora qualche giorno per vedere l'impatto che avrà sul pubblico. Nel frattempo l'emittente ha già confermato la stagione 3, di cui naturalmente non sono stati forniti i dettagli.

Quindi non sappiamo di quanti episodi sarà composta o quando potrebbe uscire.

Ad annunciare il rinnovo della serie è stata Francesca Orsi, vicepresidente esecutiva della programmazione di HBO, che ha detto: "Non sarà mai abbastanza sottolineato quanto HBO sia orgogliosa dello straordinario traguardo che riteniamo essere la seconda stagione di The Last of Us. Craig, Neil, Carolyn e l'intero team di produttori esecutivi, cast e troupe hanno realizzato un seguito magistrale e siamo entusiasti di portare avanti la potenza narrativa di Craig e Neil in quella che sappiamo sarà una terza stagione altrettanto commovente e straordinaria."

Lo showrunner Craig Mazin ha voluto ringraziare HBO per il rinnovo: "Ci siamo approcciati alla seconda stagione con l'obiettivo di creare qualcosa di cui potessimo essere orgogliosi. Il risultato finale ha superato anche i nostri obiettivi più ambiziosi, grazie alla nostra continua collaborazione con HBO e al lavoro impeccabile del nostro cast e della nostra troupe senza pari. Non vediamo l'ora di continuare la storia di The Last of Us con la terza stagione!"

Anche Neil Druckmann, autore della serie TV, nonché di quella videoludica, ha preso l'occasione per ringraziare i fan e Mazin:

"Vedere The Last of Us portato in vita in modo così splendido e fedele è stato un punto culminante della mia carriera, e sono grato per il supporto entusiasta e travolgente dei fan. Gran parte di quel successo è merito del mio partner (nel crimine), Craig Mazin, della nostra partnership con HBO e del nostro team di PlayStation Productions. A nome di tutti in Naughty Dog, del nostro cast e della nostra troupe, grazie mille per averci concesso questa opportunità. Siamo entusiasti di portarvi ancora più di The Last of Us!"