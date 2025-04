Disney Illusion Island arriva su PC, PS5 e Xbox: adesso è ufficiale

Ora è ufficiale: Disney Illusion Island è in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S, come conferma il trailer che trovate qui sotto e che rivela anche la data di uscita del gioco su queste piattaforme: sarà disponibile in formato digitale a partire dal 30 maggio.

I rumor che circolavano da alcune ore erano insomma fondati: tempo qualche settimana e la divertente avventura sviluppata da Dlala Studios potrà essere apprezzata da un pubblico potenzialmente nuovo, visto che a quanto pare l'esclusiva temporale per Nintendo Switch è ormai giunta al termine.

Forte dello starpower garantito da personaggi come Topolino, Paperino, Pippo e Minnie, il gioco presenta una struttura da platform tradizionale, impreziosita però da una serie di elementi metroidvania e dalla possibilità di affrontare la campagna anche in cooperativa.

La nuova edizione di Disney Illusion Island includerà non solo gli aggiornamenti Keeper Up e Mystery in Monoth già disponibili su Nintendo Switch, ma anche il nuovo Cave Adventuring Scavenger Hunt (C.A.S.H.) con protagonista Zio Paperone.