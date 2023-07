Disney Illusion Island: il trailer di lancio del metroidvania Disney su Nintendo Switch

Disney Illusion Island è disponibile da oggi su Nintendo Switch, come ci ricorda il trailer di lancio pubblicato nelle ore scorse, in corrispondenza dell'uscita di questo particolare metroidvania Disney sulla console.

Disney Illusion Island, come da programma, è dunque disponibile in esclusiva su Nintendo Switch da oggi, 28 luglio 2023: si tratta di un action platform con protagonista Topolino, Pippo e gli altri, impegnati in una struttura in stile metroidvania.

Il trailer di lancio ripercorre alcuni momenti di gameplay e di storia per fare una panoramica generale sul gioco.