Un nuovo Pokémon Presents sembra sia in arrivo ad agosto

Sembra che ci sia un nuovo Pokémon Presents in arrivo presto, forse già all'inizio di agosto, considerando che tracce dell'evento sono state scoperte all'interno di Pokémon Masters EX, attraverso un'operazione di datamining.

In base a quanto riferito, sembra che il nuovo Pokémon Presents sia previsto per l'8 agosto 2023, dunque tra pochi giorni, in attesa di un'eventuale conferma da parte di Nintendo. L'unica cosa emersa fin qui è la data in questione, in corrispondenza di riferimento sulla nuova presentazione.

Difficile immaginare i possibili contenuti, visto che non ci sono molte voci al riguardo: tra i titoli già annunciati ricordiamo Detective Pikachu Returns e forse nuove aggiunte a Pokémon Scarlatto e Violetto.