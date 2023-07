Lords of the Fallen a 60 fps su PS5 e Xbox Series X|S, annunciati i requisiti hardware PC

CI Games ha confermato i requisiti hardware della versione PC di Lords of the Fallen e ha inoltre affermato che le versioni PS5 e Xbox Series X|S del gioco andranno a 60 fps, pur non specificando più precisamente le caratteristiche tecniche di queste versioni.

Con un messaggio affidato a Twitter, in risposta a chi chiedeva lumi su risoluzione e performance di Lords of the Fallen, il team CI Games ha confermato che il frame-rate è impostato a 60 fps su PS5 e su Xbox Series X|S, a quanto pare su entrambe le console Microsoft e non solo sul modello superiore.



Non c'è invece conferma sulla risoluzione del gioco su console, in attesa dunque di ulteriori delucidazioni al riguardo e sulle probabili opzioni grafiche che potrebbero essere implementate su PS5 e Xbox.