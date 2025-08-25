Lords of the Fallen ha raggiunto un nuovo traguardo di vendite su PC, PS5 e Xbox

A pochi giorni dall'annuncio ufficiale del sequel durante l'Opening Night Live, CI Games ha comunicato che Lords of the Fallen ha raggiunto un nuovo traguardo di vendite, superando le 2,04 milioni di copie acquistate a quasi due anni dal lancio, avvenuto il 13 ottobre 2023 su PS5, Xbox Series X|S e PC.

La maggior parte dei giocatori di Lords of the Fallen non lo ha acquistato

È interessante notare che a luglio CI Games ha celebrato il traguardo di 5,5 milioni di giocatori globali. Questo dato evidenzia che la maggior parte degli utenti non ha acquistato direttamente il titolo, ma probabilmente lo ha giocato tramite Xbox e PC Game Pass, dove è stato disponibile per circa un anno a partire da maggio 2024. Una piccola percentuale, inoltre, potrebbe provenire dall'acquisto di copie fisiche usate.

Uno dei raccapriccianti boss di Lords of the Fallen

Sempre a luglio, il publisher ha dichiarato che il gioco non aveva ancora recuperato completamente i costi di sviluppo e marketing, pur essendo "molto vicino al break even". Non è chiaro se nei due mesi successivi questo obiettivo sia stato finalmente raggiunto.

Nel frattempo, CI Games e Hexworks guardano avanti: il sequel Lords of the Fallen 2 è stato ufficialmente confermato per il 2026 e sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC.