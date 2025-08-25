0

Lords of the Fallen ha raggiunto un nuovo traguardo di vendite su PC, PS5 e Xbox

Lords of the Fallen ha superato il tetto delle 2 milioni di copie vendute su PS5, Xbox Series X|S e PC, la maggior parte acquistate in formato digitale.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   25/08/2025
A pochi giorni dall'annuncio ufficiale del sequel durante l'Opening Night Live, CI Games ha comunicato che Lords of the Fallen ha raggiunto un nuovo traguardo di vendite, superando le 2,04 milioni di copie acquistate a quasi due anni dal lancio, avvenuto il 13 ottobre 2023 su PS5, Xbox Series X|S e PC.

Secondo i dati ufficiali, 1,6 milioni di copie sono state vendute in formato digitale, mentre le copie fisiche ammontano a circa 440.000. Il digitale rappresenta quindi quasi quattro volte le vendite fisiche, confermando il trend dominante del mercato.

La maggior parte dei giocatori di Lords of the Fallen non lo ha acquistato

È interessante notare che a luglio CI Games ha celebrato il traguardo di 5,5 milioni di giocatori globali. Questo dato evidenzia che la maggior parte degli utenti non ha acquistato direttamente il titolo, ma probabilmente lo ha giocato tramite Xbox e PC Game Pass, dove è stato disponibile per circa un anno a partire da maggio 2024. Una piccola percentuale, inoltre, potrebbe provenire dall'acquisto di copie fisiche usate.

Sempre a luglio, il publisher ha dichiarato che il gioco non aveva ancora recuperato completamente i costi di sviluppo e marketing, pur essendo "molto vicino al break even". Non è chiaro se nei due mesi successivi questo obiettivo sia stato finalmente raggiunto.

Nel frattempo, CI Games e Hexworks guardano avanti: il sequel Lords of the Fallen 2 è stato ufficialmente confermato per il 2026 e sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC.

