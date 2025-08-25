Hideo Kojima è tornato a parlare di Death Stranding 3, confermando che non sarà lui a dirigerlo

Hideo Kojima ha già scritto il concept di Death Stranding 3 , ma non vuole occuparsene personalmente. Intervistanto da PlayStation Arabia, alla richiesta di un possibile sequel di Death Stranding 2: On the Beach , ha confermato quanto detto in passato , affermando che al momento non ha in programma di lavorare su un Death Stranding 3, perché il finale del secondo capitolo rappresenta la sua conclusione di entrambi i titoli.

Chi lo farà?

Kojima ha anche svelato di aver già scritto il concept per Death Stranding 3 e che spera che qualcun altro lo realizzi al posto suo.

Probabilmente, la sua scelta deriva dal fatto di essere impegnato su altri giochi, ossia OD e Physint. Non è chiaro se il suo sia più un desiderio o se ci sia già qualcosa di concreto in ballo, ossia se spera che qualcuno voglia lavorare a Death Stranding 3 o se il progetto sta già avanzando. Ad ogni modo, ci vorranno anni per saperne di più, quindi non vale la pena di farsi prendere dall'ansia.

Si tratta della stessa intervista in cui Kojima ha detto di voler continuare a sviluppare videogiochi finché vivrà.

Recentemente, Kojima ha usato Twitter/X per condividere il dato che oltre il 79% dei giocatori che hanno raggiunto la fine di Death Stranding 2: On the Beach ha continuato a giocare, esplorando i contenuti post-partita e rimanendo connesso al mondo di gioco.