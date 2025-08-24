Hideo Kojima compie 62 anni, ma guai parlare di pensione: “intendo continuare a creare finché avrò vita”

Il celebre game designer, autore della serie Metal Gear Solid e Death Stranding, oggi ha compiuto 62 anni e tramite un messaggio sui social ha ringraziato tutti i fan, amici e colleghi per gli auguri ricevuti. In questa occasione, ha rassicurato i giocatori che continuerà il suo lavoro di creativo anche nei prossimi anni, seppur prestando la massima attenzione alla salute e cercando di non strafare.

Hideo Kojima , non pensa affatto alla pensione, anzi, continuerà a creare videogiochi (e non solo loro) "finché avrà vita" .

Il messaggio di Kojima

"Oggi ho compiuto 62 anni. Ho ricevuto tantissimi messaggi di auguri, illustrazioni, ecc. da tutto il mondo. Grazie mille", ha detto Kojima. "Intendo continuare a creare finché avrò vita. La mia posizione sulla "creazione" è di "non lavorare troppo" e di "prendermela comoda", e continuerò a impegnarmi al massimo anche dopo i 60 anni. Continuerò a prendermi cura della mia salute ogni giorno. Grazie per il vostro continuo supporto".

Parole che rassicurano i fan e confermano la sua dedizione, pur con una nuova consapevolezza: quella di non strafare e di dare priorità alla salute.

Come forse ricorderete, in un'intervista dello scorso anno Kojima ha raccontato come la decisione di sviluppare Physint - il suo ritorno al genere "Tactical Espionage Action" - sia nata da una doppia spinta: da un lato le incessanti richieste dei fan per un nuovo gioco in stile Metal Gear, dall'altro una profonda riflessione personale sull'età che avanza e sui gravi problemi di salute affrontati nel 2020, durante la pandemia. Kojima ha rivelato di aver subito un delicato intervento chirurgico e di aver persino scritto un testamento, temendo di non poter più creare videogiochi.

Questi eventi lo hanno portato a rivedere le sue priorità e a lanciarsi in più progetti contemporaneamente, tra cui Death Stranding 2: On the Beach, OD e appunto Physint, che ha definito "il culmine della sua carriera", che speriamo sia ancora lunga e ricca di soddisfazioni, sia per Kojima che per i giocatori.